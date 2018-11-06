Лос-Анджелес, США, 7 ноября, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Киностудия Universal Pictures планирует перезапуск мультфильмов «Шрек» и «Кот в сапогах», заявил продюсер мультипликационного фильма «Гадкий я» Кристофер Меледандри в интервью журналу Variety.

Цитата из м/ф «Шрек». Реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон. 2001. США Шрек

Он заявил, что пытается найти свежий взгляд на уже известные истории этих мультфильмов. При этом, как подчеркнул Меледандри, у него нет желания полной перезагрузки серии. Он считает, что огромная заслуга в популярности мультфильма принадлежит актерам озвучания — Майку Майерсу, Эдди Мерфи и Антонио Бандерасу. По словам продюсера, ему бы хотелось снова собрать эту команду вместе.

«Если мы обратим внимание на их актерскую игру — она прекрасна. Вы могли бы предположить, что я думаю о полном перезапуске серии, однако на самом деле меня переполняют ностальгические чувства и мне хочется оставить этих персонажей и их актеров», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года стало известно о выходе пятой части мультфильма «Шрек» в 2019 году. Тогда сообщалось, что новую жизнь в мультфильм должен будет вдохнуть продюсер Кристофер Меледандри.