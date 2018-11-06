Москва, 7 ноября, 2018, 00:05 — ИА Регнум. На Украине активно готовят общественное мнение к большому переделу церковного имущества в связи с созданием автокефальной церкви. Об этом 6 ноября заявил эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Символ веры по-украински

«По украинскому телевидению мы видим одно и то же. Именно об этом и говорят — люди ходят в конкретный храм, а кто там будет, какая юрисдикция, неважно. Вчера Московский патриархат, сегодня Киевский, завтра он будет у греко-католиков», — заявил Скориков.

В этом отношении киевская власть имеет большие шансы успешно передать всё имеющееся у неё церковное имущество новым учреждениям, считает эксперт.

«На Украине церковь находится в ведении конкретного прихода юридически. У нас в России все приходы принадлежат РПЦ. Если человек не хочет подчиняться патриарху, выметайся из церкви, а приход оставь. На Украине другая ситуация. И поэтому там будут по-тихому подменять юрисдикцию, и самое страшное касается самых больших святынь — это наши лавры Почаевская, Киево-Печерская, это те памятники, которые являются памятниками архитектурного наследия, потому что они по украинскому законодательству принадлежат государству, и, соответственно, конкордат, который подписал Порошенко с Варфоломеем, он будет решать, кому отдать конкретные церковные учреждения», — подчеркнул Скориков.

«Поэтому ситуация будет страшная, потому что верующие Московского патриархата не будут отдавать свои храмы, свои святыни. При этом важно обратить внимание, что в концепции РПЦ есть представление о неповиновении, недоверии власти, которая пошла против церкви. И на последнем Всемирном русском народном соборе наш патриарх Кирилл фактически говорил об этом, вспоминая и ситуацию с патриархом Тихоном, который выступил против большевиков. Патриарх фактически говорит, что на Украине эта история повторится», — указал он.

Напомним, что в сентябре 2018 года Вселенский патриарх Варфоломей направил в Киев двух экзархов, которым предстоит подготовить почву для создания независимой от Московского патриархата автокефальной церкви.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и объявил о создании своего подворья в Киеве. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.