Москва, 7 ноября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Сценарий перерастания гражданской войны на Украине в полноценный военный конфликт с Россией вполне реален и осуществим. Об этом 6 ноября заявил председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Теоретически Украину вполне могут натравить на Россию просто по той причине, что украинский антироссийский проект является здесь главной целью — чтобы Россия и Украина в этом уже прямом противоборстве безо всяких гражданских войн дезактивировали друг друга», — заявил Трофимчук.

«Теоретически это может получиться, и нас готовят к этой ситуации. Посмотрите тенденцию: нас последовательно раскалывают по всем линиям: дипломатия, экономика, язык, церковь, культура. Проложили кровавый ров с трупами в как минимум 10 тыс. жертв. И мы этот ров переступить не можем», — продолжил он.

По его мнению, большой ошибкой является то, что очень часто при обсуждении гражданской войны на Украине в России эту проблему сводят к Донецкой и Луганской народным республикам и смежным территориям, а потому вопрос серьёзно недооценивается.

«Мы почему-то, имея в виду войну на Донбассе, думаем, что между Россией и Украиной всего одна граница в Ростовской области. Но у нас огромная граница! Это практически второй Китай, несколько областей. Мы всё это сейчас должны укреплять. Потому что если Украина ударит в виде каких-то экспедиционных корпусов, диверсионных отрядов, это может в любом месте абсолютно прорваться и случиться», — подчеркнул эксперт.

И хотя сил одной Украины для подобных действий ни в коем случае не хватит, в США и НАТО последовательно готовят ей в помощь другие, новые «горячие точки» на границах с Россией.

«Для этого нас окружают периметром, почти кольцом, куда входит Прибалтика, Украина. Мы видим, что сейчас может произойти на южном Кавказе — второй приход Саакашвили и так далее. И уже говорят о том, что нас попытаются в Арктике заблокировать. Вот и получится почти равновесная ситуация с учётом количества населения, проживающего на европейской части России», — заключил Трофимчук.