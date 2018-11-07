Киев, 7 ноября, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Украина и Турция развивают взаимовыгодное сотрудничество во многих сферах деятельности, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 6 ноября УНИАН.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, Украина поддерживает оборонную сферу Турции различными продуктами, а Турция поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

«Мы имеем полное доверие, полную поддержку и полную дружбу», — заявил Порошенко, говоря об отношениях с президентом Турции Эрдоганом.

Напомним, ранее Порошенко посетил Турцию, где предложил турецким войскам войти в Донбасс в качестве членов миротворческой миссии ООН.