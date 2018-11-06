Солт-Лейк-Сити, США, 7 ноября, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Американская компания Nikola представила новую модель грузовика, которая использует водородно-электрическую силовую установку и, возможно, будет оборудована системой автономного пилотирования пятого уровня. Об этом 6 ноября сообщает Сarsweek.ru.

Грузовик

По информации издания, представленная для Европы модель грузовика Nikola Tre на данный момент представляет из себя концепт, однако уже к 2020 году можно ожидать появление первых прототипов.

Грузовик планируется производить в нескольких версиях с силовыми установками мощностью от 500 до 100 лошадиных сил и запасом хода водородной системы на расстояние от 500 до 1200 км. Также, ввиду предназначенности модели для Европы, она будет ограничена в габаритных размерах и по длине прицепа. Кроме этого компания планирует производить машины классического дизайна без капота.

По планам компании модель Nikola Tre серийного производства может появиться на рынке уже к 2022 или 2023 году. Также компания планирует оснастить свои машины системой автономного пилотирования пятого уровня, однако на данный момент это неизвестно наверняка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент компании Tesla Илон Маск пообещал создать самый быстрый в мире серийный спорткар, работающий на электрическом приводе.