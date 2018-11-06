Киев, 7 ноября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. У «БМ Банка» была отозвана лицензия Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 6 ноября УНИАН.

Закрытие

Согласно сообщению, «БМ Банк» — это дочерний банк российского банка ВТБ. «БМ Банк» добровольно принял решение о прекращении своей деятельности, НБУ также исключил банк из госреестра банков. Отмечается, что, помимо «БМ Банка», решение о закрытии приняли: «ДиВи Банк», «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк» и «Кредит Оптима Банк».

Напомним, Нацбанк Украины в марте согласовал план прекращения банковской деятельности «БМ Банка».

Также с марта 2017 года на пять российских банков на Украине наложены санкции.