Вашингтон, 6 ноября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Россия не соблюдает требований американского закона о химическом оружии, заявил глава международного комитета конгресса США Эд Ройс.Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на текст заявления Ройса.

House Committee on Foreign Affairs Конгрессмен Эд Ройс

По его словам, администрация США официально заявила конгрессменам, что Россия не соблюдает нормативов соответствующего американского закона.

По мнению конгрессменов США, по этой причине «никого не должно удивлять, что Владимир Путин не хочет отказываться от использования нервно-паралитических веществ военного назначения».

Напомним, ранее конгресс США обязал госдеп предоставить к 6 ноября заключение о соблюдении Россией положений закона США о химическом оружии. Кроме того, американские политики потребовали от руководства России к 6 ноября заверить мировую общественность в отсутствии у Москвы намерений использовать химическое оружие и предоставить свободный доступ к химическим объектам для неких «инспекторов».

В противном случае США обещали расширить антироссийские санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, истерия по этому поводу была спровоцирована голословными сообщениями британских властей и СМИ о причастности России к так называемому «отравлению Скрипалей».