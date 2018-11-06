Благовещенск, 6 ноября, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Федеральная служба исполнения наказания провела проверку после публикации в СМИ фотографий осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цаповяза, на которых он запечатлен в колонии, поедающим крабов, красную икру и шашлык. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Амурской области.

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По итогам проверки было установлено, что размещенные в газете «Комсомольская правда» фотографии, которые свидетельствуют о фактах грубого нарушения распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году.

Материалы этой проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Также ФСИН решила организовать дополнительную проверку по тем информационным материалам, что были опубликованы в СМИ касательно отбывания Цеповязом наказания в колонии.

Напомним, что в СМИ также появилась информация о том, что бывшая супруга Цеповяза тратит на содержание бывшего мужа в колонии по 3 млн рублей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организованная преступная группировка «Цапковские» действовала в станице Кущевская и других районах Краснодарского края с 90-х годов XX века и до 2010 года, когда власти наконец начали расследовать её деятельность после жестокого убийства 12 человек.