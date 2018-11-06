Лондон, 6 ноября, 2018, 22:54 — ИА Регнум. В начале ноября World Nuclear News сообщило о подписании Великобританией и Канадой двустороннего соглашения о сотрудничестве в атомной энергетике. Это уже третье соглашение такого рода, подписанное Англией в этом году, и это только начало огромной договорной компании. До сих пор работа английских атомщиков регулировалась «Евратомом», но в связи с идущим процессом брэксита, Англии предстоит выход и из европейской атомной организации.

Ken Grainger АЭС «Хинкли-Поинт»

Все три соглашения, а также два соглашения, заключённые с МАГАТЭ, будут вскоре переданы в британский парламент для ратификации. Считается, что они должны вступить в силу немедленно после выхода Британии из ЕС в том случае, если выход произойдёт без сделки. В Британии для атомной торговли с другими государствами нет обязательного условия о наличии межправительственного соглашения о сотрудничестве в этой сфере, однако в большинстве других стран такое требование существует. Кроме соглашения с Канадой, были подписаны соглашения с Австралией и США, переговоры с другими государствами продолжаются. Наиболее важными соглашениями о сотрудничестве в мирном атоме для Великобритании являются соглашения с Францией и Китайской Народной Республикой, так как именно франко-китайский консорциум ведет строительство АЭС «Хинкли-Поинт». О том, как идут переговоры с Китаем в условиях ведения против него торговой войны со стороны США, главного союзника Великобритании, не сообщается. Ранее США уже выступили с предупреждением о том, что сотрудничество с китайскими государственными энергетическими компаниями «может представлять угрозу стратегическим интересам Англии». Прекращение этого сотрудничества будет означать и прекращение строительства АЭС «Хинкли-Поинт», что сорвет все планы по модернизации энергетической системы Великобритании. Будем следить за событиями.