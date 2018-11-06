Калининград, 6 ноября, 2018, 22:48 — ИА Регнум. В преддверии праздников «ИнтерРАО-Инжиниринг» завершило строительство и ввело в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской электростанции в Калининградской области. Испытания были завершены в октябре, 22-го Ростехнадзор выдал заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам и нормативно-правовым актам. 1 ноября Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию. Заметим, что работы завершены на месяц раньше срока, предусмотренного распоряжением правительства России от 30.11.2017.

ООО «Калининградская генерация» Прегольская ТЭС

Прегольская ТЭС будет состоять из четырех парогазовых блоков мощностью по 110 МВт. Пуск первого энергоблока состоялся в сентябре этого года, по результатам аттестационных испытаний энергоблок подтвердил возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт. В настоящее время ведутся работы на третьем и четвертом энергоблоках.

Приятная особенность новой электростанции — то, что все основное оборудование произведено в России. Газовые турбины произведены «Русскими газовыми турбинами», котлы-утилизаторы — Подольским машиностроительным заводом, парогазовые турбины — «Силовыми машинами». Помимо Прегольской ТЭС в Калининградской области строятся еще три станции — Приморская, Маяковская и Талаховская и это обновление энергетической системы российского европейского эксклава будет иметь еще одно значение. В проектах всех строящихся станций изначально предусмотрена полная цифровизация, реализуемая специалистами ИнтерРАО. Если в других регионах России цифровизация вызывает сложности — ей приходится заниматья на старом оборудовании, что технически далеко не всегда просто сделать, то в Калининградской области все в полном порядке. В результате изолированная энергосистема станет полностью цифровизованной, что позволит энергетикам изучать и применять этот опыт для всей единой энергетической системы России.