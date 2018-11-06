Москва, 6 ноября, 2018, 22:30 — ИА Регнум. В московском районе Южное Тушино вечером 6 ноября произошёл пожар в деревянном храме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

skeezy Пожарный

По информации ведомства, в деревянном одноэтажном здании, расположенном по адресу: улица Лодочная, дом 31, строение 1 произошло загорание деревянных конструкций.

Уточняется, что площадь, охваченная огнём, составила около 40 квадратных метров. В течение 40 минут пожарным удалось ликвидировать возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.

По указанному адресу располагается храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Тушине. На официальном сайте Московской городской епархии сообщается, что в храме находятся чтимые иконы с частицами мощей блаженной Матроны Московской и благоверного князя Александра Невского.