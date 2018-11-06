Астрахань, 6 ноября, 2018, 21:23 — ИА Регнум. Воздушные манёвры новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 сняты на видео крупным планом с борта военно-транспортного самолета Ан-12.

Dmitry Zherdin Су-57

Видеозапись опубликована 6 ноября телеканалом «Звезда». Снятый журналистами полет происходил в небе над Астраханской областью.

Сперва в кадре виден истребитель Су-30СМ, а затем его сменяют Су-57, чей внешний вид и геометрические формы разительно отличаются от предшественников. Новые истребители на достаточно низких высотах совершают ряд воздушных маневров.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший российский многофункциональный истребитель Су-57, обладающий сверхманевренностью благодаря двигателям с изменяемым вектором тяги, создан в ОКБ имени Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей в условиях противодействия системы ПВО противника, воздушной разведки и разрушения системы управления.

Первые серийные машины должны поступить в российские ВКС в следующем году.