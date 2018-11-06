Ереван, 6 ноября, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Должность генсека ОДКБ до 2020 года закреплена за Арменией. Об этом сегодня, 6 ноября, в беседе с журналистами заявил и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян.

Пресс-служба ОДКБ

В то же время он отказался сообщить какие-либо подробности в связи с возможным выдвижением армянской стороной на пост генсека ОДКБ бывшего министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна.

«Подождите еще несколько дней и все станет известно. Я не раз говорил, что до 2020 года председательство в ОДКБ принадлежит Армении. Есть нормативные регулировки, и решение должно быть принято главами государств», — отметил он.

Пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Армении Арман Егоян, в свою очередь, лишь сообщил в эфире Радио Азатутюн, что официально не может подтвердить эту информацию.

«Я знаю, что такая информация циркулирует, но в данный момент пока не могу официально ее подтвердить», — сказал он.

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На эту тему сегодня в Национальном собрании чуть больше сообщил заместитель министра иностранных дел Карен Назарян. На вопрос, подтверждает ли он, что кандидатом от Армении на должность генерального секретаря ОДКБ является Вагаршак Арутюнян, дипломат ответил: «Я не могу что-либо подтвердить или опровергнуть в этом смысле. Я отметил, что вопросы обсуждаются, проводятся консультации. Для Армении очень существенна непрерывность деятельности ОДКБ и репутация этой организации».

Назарян ожидает, что по итогам предстоящего в Астане 8 ноября саммита ОДКБ в этот вопрос будет внесена ясность.

«Вы знаете, что вопрос назначения генерального секретаря обсуждается Советом коллективной безопасности по представлению или предложению Совета министров иностранных дел. Вопрос замены генерального секретаря никак не регулируется. Об этом уже говорил министр иностранных дел. И именно на это направлены те консультации, которые в данный момент проводятся. Я бы не хотел предвосхищать обсуждения 8 числа, они, как вы знаете, закрытые», — сказал замглавы МИД Армении.

Согласно статье 17 Устава ОДКБ, генеральный секретарь блока занимает эту должность в течение трех лет. Учитывая, что представлявший Армению Юрий Хачатуров занимал эту должность с 14 апреля 2017 года, предполагается, что до апреля 2020 года должность генсека ОДКБ должно занимать лицо, представляющее официальный Ереван.