Москва, 6 ноября, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что активность военного блока НАТО у российских границ не может остаться без ответа. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал сегодня, 6 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вы упомянули военную активность НАТО на наших границах. Да, конечно, это нас беспокоит, это создаёт реальную угрозу безопасности Российской Федерации», — сказал Лавров.

Он пояснил, что Североатлантический альянс на постоянной основе размещает свои воинские контингенты в странах Восточной Европы, а это является грубым нарушением основополагающего акта Россия — НАТО.

«Это грубо нарушает основополагающий акт Россия — НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы», — напомнил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в Прибалтике на постоянной основе развернуты соответствующие бригады. Кроме того, полным ходом идет создание американских объектов противоракетной глобальной системы обороны в Румынии.

Также власти Польши хотят разместить на своей территории дивизию вооруженных сил США и создать полноценную американскую базу.

При этом власти США заявили, что выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Все эти враждебные шаги Россия не может оставить без ответа, так как это напрямую угрожает её суверенитету.