Саранск, 6 ноября, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с вице-президентом Российского футбольного союза (РФС) Сергеем Анохиным. Также в мероприятии приняли участие руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, глава минспорта республики Владимир Киреев, старший советник главы региона Станислав Лысов, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков, Сергей Анохин, Владимир Киреев и Александр Егоров

Главной темой обсуждения стала перспектива использования объектов спортивной инфраструктуры, построенной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

Глава Мордовии рассказал, что в республике принята Стратегия развития футбола до 2030 года, особый акцент в которой сделан на поддержке детского футбола. Анохин заверил, что РФС окажет республике в этом направлении необходимую поддержку, включая подготовку квалифицированных тренерских кадров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ранее глава республики отмечал, что Мордовия — один из самых спортивных регионов, здесь физкультурой занимаются 37,5% населения.

В 2016 году Мордовия признана лучшим регионом страны по развитию физкультуры и спорта среди территорий с населением до 1 млн человек. Загруженность спортивных объектов составляет более 87%, всего их более 2 тыс. в республике.

В октябре 2018 года стало известно, что Мордовия заняла второе общекомандное место в группе регионов с численностью населения до 1 млн человек по итогам IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. Мордовские спортсмены завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.