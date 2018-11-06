Донецк, 6 ноября, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Между Донецком и Луганском к 12 ноября будет восстановлена дорога, сообщает 6 ноября «Донецкое агентство новостей».

ИА Красная Весна Донецк. ДНР

Согласно сообщению, на данный момент завершается ремонт 11,7 км дороги, проходящей через город Торез. Трасса будет соединять Старобельск, Луганск, Красный Луч, Макеевку и Донецк. Уже почти закончена укладка выравнивающего слоя, завершены работы по фрезерованию дорожного покрытия, также более 73 тыс. кв. м верхнего слоя были устроены.

Напомним, Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) активно развивают сотрудничество. Так, республики готовы оптимизировать железнодорожные перевозки, ДНР предоставляет Луганску новые автобусы для вузов, а также ДНР и ЛНР ранее подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.