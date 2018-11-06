Нижний Новгород, 6 ноября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. В настоящее время объем взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов в Нижегородской области составляет 6,3 рубля за кв метр. В рамках заседания рабочей группы по вопросам капремонта МКД была озвучена инициатива об увеличении объема взноса в течение двух лет до 12 рублей за кв метр, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

По данным коммунистов, на повышении настаивает областной Фонд капремонта. Так, предлагается повысить взнос в 2019 году до 8,2 рубля за кв метр, в 2020 — до 12 рублей. Таким образом, в следующем году взнос может увеличиться на 30,1%, а в 2020 году — еще на 46,3%.

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Отмечается, что фонду необходимо увеличивать штат сотрудников на 150 человек. Причем на сентябрьском заседании парламента штатная численность сотрудников организации уже была увеличена на 20 человек.

С начала действия программы капремонта в регионе, то есть с 2015 года, с граждан собрано около 4,5 млрд рублей. В КПРФ добавили, что значительная часть собранных средств до настоящего времени не освоена. Ежегодно программа капремонта выполняется на 10−20%. В этом году показатель выполнения в настоящее время составляет 11%.

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Отметим, по данным Фонда капремонта МКД Нижегородской области, на текущую дату собираемость взносов составляет 81%, отремонтировано всего 1329 домов и заменено 797 лифтов. На выполнение программы израсходовано 4,9 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года прежний глава фонда Владимир Челомин после года работы уволился с занимаемой должности. Его место 5 февраля занял Владимир Никифоров в статусе и.о. А 12 февраля был назначен новый исполняющий обязанности руководителя фонда Евгений Дурдаев. Дурдаев с 1998 года он занимал руководящие посты на предприятии «Заря» в Дзержинске, с 2000 по 2004 год — в компаниях АО «Завод «Электромаш», хладокомбинат «Заречный». Причем все три предприятия, которыми ранее руководил Дурдаев, проходили через процедуру банкротства. В настоящее время Дурдаев является генеральным директором фонда.

В апреле Дурдаев сообщил, что в течение минувшего года региональный оператор фактически выполнял ремонт домов, включенных в краткосрочные планы на 2014−2016 и 2017−2019 годы. За весь период работы отремонтировано 1295 МКД на 2,5 млрд рублей. На тот момент полностью была выполнена лишь программа 2015 года — отремонтировано 250 домов на 45 млн рублей. В 2016 году был запланирован капремонт 1 592 МКД на сумму 3,3 млрд рублей, к апрелю 2018 года отремонтировано только 715 домов на 1,51 млрд рублей.

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В плане капремонта на 2017 год стояли 552 МКД, стоимость работ запланирована в объеме 1,6 млрд рублей. В итоге были выполнены работы в 341 доме.