Севастополь, 6 ноября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Макаров» идёт из Севастополя в Средиземное море, сообщает 6 ноября газета «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя ЧФ Алексея Рулева.

Radziun Фрегат «Адмирал Макаров»

По его словам, к вечеру 6 ноября «Адмирал Макаров» соединится с постоянной группировкой ВМФ России в Средиземноморье. Незадолго до этого экипаж фрегата отработал применение палубных вертолетов Ка-27ПЛ в поиске подводных лодок противника.

Представитель Черноморского флота отметил, что одновременно из Средиземного моря в Севастополь ушел малый ракетный корабль «Вышний Волочек», который усиливал российскую средиземноморскую группировку с августа 2018 года.

Стоит отметить, что оба упомянутых корабля являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК».

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Адмирал Макаров» является третьим по счету в серии кораблей проекта 11 356. Кроме крылатых ракет «Калибр-НК» фрегат вооружен 100-мм артустановкой А-190, зенитно-ракетным комплексом «Штиль-1», ракетно-артиллерийским комплексом «Каштан» с управляемыми ракетами и двумя шестиствольными артустановками АО-18К для уничтожения крылатых ракет и низколетящих малоразмерных объектов.

Корабль сконструирован с применением технологии «стелс», а также обладает пониженной акустической заметностью.