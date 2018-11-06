Сакраменто, США, 6 ноября, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Электрокар Tesla Roadster второго поколения будет самым быстрым серийным спортивным автомобилем в мире, заявил руководитель компании Tesla Илон Маск 6 ноября в интервью изданию Recode.

Maddmackmurph Tesla Roadster

«Tesla Roadster следующего поколения будет быстрейшим в мире серийным спорткаром по всем параметрам», — заявил бизнесмен. Также он отметил, что это будет касаться как ускорения, так и максимальной скорости, и управляемости обновленного Tesla Roadster.

Кроме этого Илон Маск подчеркнул, что для его компании крайне важно создать электромобиль, который станет более динамичным, чем любое авто, оснащенное мотором на бензине.

Отметим, прототип электромобиля Tesla Roadster второго поколения компания представила осенью 2017 года. Он был укомплектован тремя электроагрегатами, которые позволяют ему разгоняться за 1,9 секунды до скорости 96 км/ч. Дистанцию для дрэговых гонок (402 м) такой электромобиль прошел за 8,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч, что, по мнению тестового пилота Tesla, только предварительные «острожные» показатели.