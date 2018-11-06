Ижевск, 6 ноября, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Ижевский механический завод (входит в концерн «Калашников») выполнил самый крупный заказ пистолетов Ярыгина за всю историю предприятия. Изготовлено 23 тыс. единиц оружия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе концерна.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет Ярыгина

Отмечается, что пистолеты предназначены для силовых ведомств и органов правопорядка РФ.

«Многие принципы в организации работы производства мы применяли впервые, но они дали хороший результат и будут применяться в дальнейшем», — прокомментировал управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик. Он отметил, что до настоящего времени предприятие изготовило почти в два раза больше пистолетов Ярыгина, чем в течение всего прошлого года.

Пистолет Ярыгина по своим характеристикам отличается высокими боевыми качествами, хорошим пробивным и останавливающим действием. Он способен поражать защищенные индивидуальными средствами бронезащиты цели на расстоянии до 25 метров.

Ижевский механический завод — это многопрофильное предприятие, которое производит спортивное, охотничье, служебное оружие, а также медицинскую технику и микроэлектронику. В 2015 году завод попал в санкционный список США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом в интернете появилась петиция, авторы которой описали постоянные сокращения на предприятии, низкий уровень заработной платы, плохое отношение руководства завода к персоналу.

Позднее Гвоздик подтвердил, что процесс сокращения штатной численности сотрудников действительно идет. Однако, по его словам, это связано с модернизацией производства.

По словам главы завода, предприятие предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы расширять рынки сбыта, увеличивать объемы производимо продукции, но часть рынка для завода закрыта в связи с санкциями, также ограничительные меры преграждают доступ к закупке высокотехнологичного оборудования.

Кроме того, в связи с ограничениями, обусловленными проведением в России чемпионата мира по футболу, объем производства на ИМЗ сократился на 15−20%.

В 2019 году предприятие планирует запустить серийное производство пистолетов Лебедева.