Москва, 6 ноября, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Россия занимает шестое место в мире по болезни Альцгеймера. Деменцией, как оказалось, у нас страдают 2 млн человек. Но это по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отечественные цифры иные — всего несколько тысяч человек.

Семинар «Актуальные вопросы гериатрии и геронтологии: опыт России и Японии», состоявшийся 6 ноября 2018 года в Российском геронтологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ) РНИМУ имени Н.И. Пирогова

Сенсационная информация прозвучала на семинаре «Актуальные вопросы гериатрии и геронтологии: опыт России и Японии», состоявшемся 6 ноября 2018 года в Российском геронтологическом научно-клиническом центре (РГНКЦ) РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

«У нас плачевная ситуация: Россия находится по распространению деменции, по данным ВОЗ, на 6-м месте, входит в девятку, считается, что у нас примерно 2 млн пациентов с деменцией. Однако эти данные не совпадают со статистикой, — заявила заведующая лабораторией нейрогериатрии и когнитивных нарушений РГНКЦ Элен Мхитарян. — По официальной статистике у нас лишь 8800 пациентов с болезнью Альцгеймера, а их как минимум полтора миллиона. Поэтому и считалось, раз такое малое количество пациентов, то зачем на них тратить время, обращать внимание, если их так мало. А выяснилось, что у нас просто нет статистики хорошей. И сейчас все видят, что с развитием гериатрии растет потребность в уходе за этими пациентами. И выясняется, что лечение получают менее 5% пациентов».

Проблема деменции актуальна сегодня во всем мире: растет продолжительность жизни, а значит, и число пациентов со старческими дегенеративными заболеваниями. В их числе болезнь Альцгеймера лидирует.

«Каждые три секунды в мире кто-то заболевает деменцией», — сообщает врач. — В Европе болезнь Альцгеймера вышла на третье место».

Раньше других тревогу забили японцы. В 1990-е годы выяснилось, что много стариков одиноко умирают в квартирах от полной беспомощности, связанной с деменцией. Они не могут позаботиться о себе, принять лекарства, приготовить еду и поесть. А поскольку людей старше 65 лет в Японии становилось все больше, стало ясно — проблему нужно решать на государственном уровне. И решают. Строят дома с квартирами для одиноких больных людей, где они могут получать ежедневный уход. Это сеть так называемых Dementia Care Center, которых сегодня в стране 2500. Важно, что это не больница, а фактически уход на дому. «Мы постарались, чтобы из каждого окна была видна цветущая сакура», — отметил директор центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Хидетоши Эндо. За такой уход пациент платит 10%, а 90% — доля государства.

Особенно важно, по его словам, выявить людей с «мягкими когнитивными нарушениями», тогда можно успешно бороться с болезнью, даже предотвратить её. За счет специальных домашних заданий, физических упражнений и положительных эмоций. Впрочем, и у японцев решить задачу не так просто. Сегодня ранняя диагностика болезни Альцгеймера стала возможной благодаря обнаружению так называемых амилоидных бляшек в головном мозгу с помощью позитронно-эмиссионной томографии (Amyloid PET). Но такой тест стоит несколько тысяч долларов и не входит в систему обязательного медицинского страхования Японии. А потому перспективным методом считают диагностику по анализу крови. Это достаточно точная методика, но в несколько раз дешевле исследования cпомощью Amyloid PET.

Результаты Amyloid PET (слева направо): пациент с болезнью Альцгеймера (AD), пациент с кортикобазальной дегенерацией (CBD), пациент с прогрессивным супрануклеарным параличом (PSP) и когнитивно здоровый пожилой человек (Control)

«Путин тоже старается выстроить такую систему, — подчеркнул японский ученый, рассказывая о своем Dementia Care Center, — Нужно увеличивать количество таких центров, где больные деменцией могут получить помощь».

Естественно, в Японии разрабатывают лекарства для борьбы с этим тяжелым заболеванием, действует система в мессенджере Line для поиска потерявшихся стариков, проводятся дистанционные консультации и общение с врачами по «Скайпу», появилась даже новая профессия — менеджер по уходу за больными деменцией, который составляет недельный план для такого пациента, определяя, какие мероприятия или врачебные консультации провести, куда пойти или отвезти больного и т.п.

У нас пока ничего подобного нет. Лишь недавно при столичных поликлиниках появилась помощь старикам на дому. К тем, кто не может дойти до поликлиники, раз в три месяца заходит врач или медсестра. Но это далеко не тот уход, который нужен. Особенно больным с деменцией.

На вопрос ИА REGNUM почему у нас плохо обстоят дела с помощью больным деменцией, Элен Мхитарян ответила: «Потому что у нас считается, что нет такой проблемы, нет официальной статистики, соответственно, нет заболевания».

— Потому что не ставят диагнозы врачи, боятся этого диагноза, сами пациенты боятся получить такой диагноз. Еще большая путаница из-за того, кто будет ставить этот диагноз — психиатры или неврологи. Неврологи считают, что психиатры, а психиатры просто ставят диагноз деменция без уточнения причины заболевания. Поэтому у нас в стране всего лишь 5% получают лечение болезни Альцгеймера.

— Считается, что это от сосудистых проблем. На самом деле все сейчас видят, что это далеко не так. Сосудистая причина играет большую роль, но в данном случае речь идет о болезни, которая требует другого лечения. И учитывая, что при своевременном лечении удается продлить на несколько лет самообслуживание больного, это очень важно. Мы сейчас активно развиваем эту тему в контексте развития гериатрии. Сами гериатры видят, что у 80% пожилых людей есть проблемы с памятью. Ведь при болезни Альцгеймера через три года после первых симптомов человек становится зависимым — он не может себя обслуживать. Наша задача — организовать помощь на додементном этапе. Когда он уже дементный, особо много мы не изменим.

— Службы есть. Но они работают не совсем правильно и ориентированно на этих пациентов. Сейчас много домов по уходу в Москве, правда, больше коммерческих. Но и в них есть какое-то число коек бесплатных, которые оформляются через соцслужбу. Вся проблема в том, что никто об этом не знает. Мы сейчас работаем над тем, чтобы повысить информированность населения и больше развить эти службы.

По словам специалиста РГНКЦ, они разработали программу совместно с государством. Ее цель — наладить взаимодействие между Минздравом и Минтрудом, как это делается за рубежом. Скажем, врач видит, что пациент нуждается в специальной помощи, и сам отправляет заявку в соцслужбу. «У нас же они отдельно существуют, и мы пытаемся над этим работать», — заключила Элен Мхитарян.

Решить проблему помощи больным деменцией в России, как стало ясно из выступлений участников семинара «Актуальные вопросы гериатрии и геронтологии: опыт России и Японии», рассчитывают до 2025 года.