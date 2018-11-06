Пекин, 6 ноября, 2018, 18:36 — ИА Регнум. В Сети появились первые фотографии китайского варианта боевой машины поддержки танков, созданной по концепции российского «Терминатора», сообщает 6 ноября издание «Вестник Мордовии».

汉丰网 БМПТ QN-10

Открытой информации по этой разработке китайского военно-промышленного комплекса пока нет, даже его обозначение QN-10 известно лишь предположительно.

Тем не менее, фотография позволяет оценить ряд отличий от российского прототипа. Например, QN-10 имеет в своем арсенале разведывательный беспилотник, а также панорамный прибор наблюдения на выдвижной телескопической штанге, что существенно расширяет боевые возможности БМПТ. Проще говоря, наблюдать за противником экипаж QN-10 может не выводя свою машину из окопа, или из-за другого укрытия соответствующей высоты.

Кроме того, можно предположить, что китайский «Терминатор» оснащен системами оптического противодействия лазерным дальномерам и комплексам наведения по лазерному лучу.

Основным вооружением БМПТ QN-10 являются 30-мм автоматическая пушка, 80-мм реактивные снаряды и противотанковый управляемые ракеты, тип которых пока не известен. Ряд экспертов полагает, что это может быть ПТУР третьего поколения, сравнимый с американским «Джавелином» или израильским «Спайком».

Испытания китайского «Терминатора» пока осуществляются на гусеничной базе довольно старого танка Тип 59, но это совсем не помешает китайским оружейникам применить опыт этой разработки для создания боевой машины на более современной базе, например основного боевого танка Тип 96.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент боевые машины поддержки танков, предназначенные для борьбы с малогабаритными целями на поле боя, выпускаются только в России. Уже известно об испытаниях таких машин в условиях реальных боевых действий в Сирии.