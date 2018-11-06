Санкт-Петербург, 6 ноября, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Ко второму чтению законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год Смольный внесёт предложения об увеличении ассигнований на социальные выплаты многодетным семьям и средств на обеспечение квартирами ряда льготных категорий граждан.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Такое решение принято на совещании временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами правительства города, сообщили 6 ноября в пресс-службе Смольного.

В частности, сумма для предоставления социальных выплат (жилищных сертификатов) многодетным семьям будет увеличена в два раза и составит в следующем году 2 млрд рублей. Необходимые поправки уже завтра будут внесены в Законодательное собрание.

Одновременно будут вдвое увеличены расходы на решение жилищного вопроса многодетных семей еще и в бюджете текущего 2018 года. С учетом оптимизации расходов, эта сумма будет увеличена с 500 млн до 1 млрд рублей.

Кроме того, стало известно, что в 2019 году бюджетные ассигнования Санкт-Петербурга на обеспечение квартирами льготных категорий граждан вырастут на 788,4 млн рублей.

«За счет этих средств планируется обеспечить жильем семьи ветеранов и инвалидов боевых действий на территории Республики Афганистан и семьи бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, вставшие на учет до 1 января 2019 года», — уточнили в городском правительстве.

Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете Санкт-Петербурга также будут предложены Законодательному собранию города.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября проект закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят в первом чтении. Доходы бюджета на 2019 год составят 576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд рублей, дефицит — 52 млрд рублей.

На реализацию региональной составляющей майского указа президента РФ в бюджете предусмотрено 82,3 млрд рублей. Финансирование жилищных программ Санкт-Петербурга, начиная с 2019 года, увеличено на 25%, до 20 млрд рублей ежегодно.

Также заложены средства на денежные выплаты 375 тысячам инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, защитникам и жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам концлагерей, детям войны. Деньги выплатят в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда.