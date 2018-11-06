Пекин, 6 ноября, 2018, 18:01 — ИА Регнум. Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс на выставке в Китае представил проект нового унитаза, который работает без воды и не требует подключения к канализации. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает Reuters.

FaceBook.com|Bill Gates Туалет

Новый туалет устроен таким образом, что твердые и жидкие отходы разделяются, а затем перерабатываются в удобрение при помощи химикатов.

Гейтс считает, что данный вид туалета — это самое значительное достижение в области санитарии за последние 200 лет. Миллиардер уверен, что химическая утилизация отходов будет распространяться и совершенствоваться, как в свое время компьютеры.

Гейтс пояснил, что существующие централизованные системы канализации требуют огромного количества пресной воды, и для всех людей на Земле такие системы создать невозможно, так как во многих районах ощущается нехватка воды.

Там, где нет канализации, наблюдается высокий уровень антисанитарии, а отсюда и рост заболеваемости. Для наглядности Гейтс принес на выставку баночку с человеческими фекалиями. Он пояснил, что одна такая баночка может содержать 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл и 100 тыс. яиц червей-паразитов.

https://twitter.com/BillGates/status/1059430379575226368

По данным американского агентства Bloomberg, разработка этого высокотехнологичного туалета заняла семь лет, а фонд Гейтса инвестировал в этот проект $200 млн.