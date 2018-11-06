Симферополь, 6 ноября, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Улицы Симферополя будут полностью очищены от мусора, а контейнерные площадки приведены в порядок за три-четыре дня. Об этом 6 ноября заявил вице-премьер Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

«В минувшие выходные сотрудниками МУП «Экоград» было вывезено порядка 150 навалов, которые образовались вокруг контейнерных площадок, и такое же количество будет ликвидировано в ближайшее время. Также ежедневно проводится уборка территории от листвы и веток дворниками МБУ «Город», — отметил чиновник.

В целом, по его словам, из города уже вывезли более 30 тысяч тонн мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Крыма дополнительно обещали выделить 8 миллионов рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов из Симферополя.