Тернополь, Украина, 6 ноября, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Тернопольский областной совет призвал МВД Украины установить круглосуточную охрану Свято-Успенской Почаевской лавры, сообщает 6 ноября УНИАН.

Борис Мавлютов Троицкий собор Свято-Успенской Почаевской лавры

Согласно сообщению, облсовет выступил с просьбой к МВД Украины защитить лавру от кровопролития и силового захвата. Вместе с тем обращение облсовета насквозь двусмысленно: депутаты утверждают, что наместник лавры митрополит Владимир разместил «недостоверную информацию» о планах экстремистов силой захватить лавру и лишь «добавил беспокойства» прихожанам. Также депутаты облсовета отметили, что некие «заинтересованные структуры» якобы «искусственно нагнетают» ситуацию и спекулируют вокруг «юридической принадлежности» лавры.

Напомним, в свете приближающегося «объединительного собора» на Украине велика вероятность начала религиозного противостояния и захвата радикалами храмов и церквей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.