Кишинёв, 6 ноября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Власти Молдавии запустили программу получения гражданства в обмен на инвестиции. Как передает ИА REGNUM, церемония старта программы была организована в Дубае, на Глобальной конференции по гражданству.

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Программу представлял министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич при участии человекоподобного робота Софии.

Габурич заявил, что такие программы успешно работают в Латвии, Канаде, Австралии, на Мальте и Кипре, и что они помогают привлекать прямые иностранные инвестиции в стратегические сферы.

Согласно программе, иностранный инвестор сможет получить гражданство Молдавии, если внесет как минимум 100 тыс. евро в Фонд продолжительного развития, либо инвестирует 250 тыс. евро в в одну из стратегических сфер экономики страны.