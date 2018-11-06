Тольятти, Самарская область, 6 ноября, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Стоимость всех версий модели автомобиля LADA Largus от АВТОВАЗа стала дороже на 6 тысяч рублей из-за появления системы «ЭРА-Глонасс» в качестве обязательной опции, прайс-лист с обновленными ценами на LADA Largus размещен 6 ноября на официальном сайте российского автопроизводителя.

Valera N. Trubin Lada Largus

Теперь стоимость LADA Largus в версии фургон составит от 540 900 до 635 800 рублей, кросс-версия автомобиля будет стоить в пределах 720 900−745 900 рублей, а универсал «Ларгус» — 570 900 — 716 400 рублей. До момента, когда опция «ЭРА-Глонасс» стала обязательной, она устанавливалась за отдельную плату, и её стоимость составляла как раз 6 тысяч рублей.

Отметим, ранее цены на все версии автомобиля LADA Largus были подняты АВТОВАЗом на 10 тысяч рублей 1 октября, и тогда причины такого подорожания не разъяснялись.