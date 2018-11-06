Симферополь, 6 ноября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Власти Симферополя не нашли в бюджете денег на премию для педагогов крымской столицы, они систематически премируют только себя. Об этом 6 ноября заявил депутат симферопольского горсовета Степан Кискин, потребовав отставки главы администрации города Игоря Лукашёва.

ИА REGNUM День знаний

Как заявил депутат, ранее он обратился к руководству города с призывом рассмотреть возможность по выплате единоразового денежного вознаграждения всем сотрудникам муниципальных образовательных учреждений крымской столицы по 10 тыс. рублей до конца года. Однако ему ответили, что администрация Симферополя не нашла оснований для вознаграждения учителей.

«Значит, основания для систематического премирования Игоря Михайловича Лукашёва администрация находит, а для премирования воспитателей и учителей по их логике не имеется… Видимо, исполнительная власть города живёт в каком-то своём мире, далёком от того, где живут учителя. Выражая волю своих избирателей, я требую отставки Лукашёва с поста главы администрации крымской столицы. Хватит терпеть непрофессионализм и бездушие горадминистрации. Лукашёв и его команда должны покаяться и уйти», — отметил депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканский вице-премьер Юрий Гоцанюк сообщил, что правительство Крыма признало неудовлетворительной работу администрации Симферополя.