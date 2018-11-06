Москва, 6 ноября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. На общем фоне нездорового состояния человека, что отражают социальные сети, немногочисленные сообщества «чайлдфри» никакого вреда не несут, считает писатель, публицист Георгий Панкратов.

Капля в море

Ранее российские общественники подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором предлагают блокировать интернет-сообщества, прививающие ненависть к материнству и детству. По словам координатора общероссийского общественного движения «За жизнь!»Сергея Чеснокова, авторы инициативы предлагают внести указанные материалы в реестр запрещённой информации.

«Эта инициатива — раздражающая глупость. Чайлдфри не прививает ненависть к материнству и детству. Люди вполне могут не хотеть иметь детей, расставляя иначе приоритеты в жизни, создавать сообщества и знакомиться друг с другом.

Конечно, если в этих группах публикуются насмешки над детьми, семьями с детьми — было бы правильно как-то блокировать их, но не сами сообщества. С другой стороны, есть такой тип личности, который иронично именуют «яжемать», над чем ирония вполне уместна — но это не ирония над материнством и детьми, а над стереотипами поведения.

Будет ли в этом кто-то разбираться? Разумеется, нет. У нас выбирают между двумя вариантами — либо оставлять все как есть, либо запрещать все подряд. Потоки ненависти и так выливаются на посетителей социальных сетей ежедневно — по социальному статусу, политическим взглядам, а то и вовсе без причины, и это проблема куда серьезнее.

Социальные сети в принципе отражают все нездоровое состояние современного человека. На этом фоне никакого вреда немногочисленные общества чайлдфри не несут».

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