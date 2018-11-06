Обнинск, Калужская область, 6 ноября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. В Обнинске полицейские задержали двух жителей Калуги 34 и 40 лет, пойманных при перевозке из Москвы крупной партии наркотических веществ. Как сообщили 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе досмотре легкового автомобиля, на котором передвигались наркокурьеры, оперативники обнаружили и изъяли приготовленные к сбыту около 1,5 кг наркотической смеси, содержащее производное N-метилэфедрон, и 211 гр психоактивного вещества 3-индола.

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Установлено, что оптовые поставки запрещенного вещества осуществлялись из Москвы и предназначалась для потребления наркозависимыми жителями Калужской области. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные организованной группой в особо крупном размере».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемые заключены под стражу. Следствие по уголовному делу продолжается.

Напомним, в 2017 году правоохранительными органами Калужской области изъято более 10 кг наркотических средств, в том числе: 3 кг 035 г героина, 2 кг 619 г марихуаны, 217 г гашиша и 4 кг 556 г синтетических наркотических средств. Сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность 55 лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; а также 11 организованных групп и 28 групп лиц, совершивших преступления по предварительному сговору. Кроме того, с начало года прекратили свое существование 14 наркопритонов.