Вашингтон, 6 ноября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Аэрокосмическое агентство США NASA заявило об окончательном выборе площадки для посадки станции InSight на Марс, сообщает 6 ноября телеканал «Звезда» со ссылкой на представителей агентства.

Jpl.nasa.gov Станция InSight на Марсе (художественный концепт)

По информации телеканала, изучались 22 возможных варианта посадочной площадки, которые отвергались по различным соображениям, включая степень ветрености.

В результате специалисты остановили свой выбор на площадке Элизиум Планитиа, расположенной на краю лавовой равнины. Станция должна будет совершить посадку на гладкой площадке размером 130 на 27 км.

Посадка будет произведена с использованием парашютной системы, рассчитанной на характеристики атмосферы Марса.

Напомним, межпланетная станция InSight стартовала к Марсу 5 мая с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Полет к этой планете займёт 205 суток.

Одной из задач экспедиции станет изучение Марса с целью уточнения процесса возникновения планет Солнечной системы.