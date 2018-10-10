Петрозаводск, 6 ноября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Запуск скоростного поезда «Ласточка» из Санкт-Петербурга через Выборг в горный парк «Рускеала» произойдет в апреле 2019 года, на месяц раньше, чем планировалось прежде. Первое время поезд будет ходить по выходным и праздничным дням, но затем количество рейсов могут увеличить.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба правительства Карелии по итогам встречи главы республики Артура Парфенчикова и начальника Октябрьской железной дороги Владимира Голоскокова.

Поезд «Ласточка» на 350 мест пойдет по маршруту Санкт-Петербург — Выборг — Сортавала — Маткаселькя (ближайшая станция к парку «Рускеала»). Общее время в пути не превысит шести часов. С запуском этого поезда ожидается существенное увеличение количества туристов в Карелию со стороны Петербурга и Ленобласти, и в обратном направлении — жители Карелии смогут легко добраться до Выборга и Северной столицы.

На станции Маткаселькя уже отремонтировано здание вокзала, обустроена пассажирская платформа. От станции до поселка Рускеала для туристов будет организован трансфер на автобусах, которые предоставит горный парк.

«Появляется удобный и безопасный маршрут — особенно для детского туризма. Сюда смогут приезжать на «Ласточке» школьники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Есть также интересные наработки по привлечению финских туристов», — заявил Артур Парфенчиков.

Как сообщалось, «Ласточка» в Карелию будет состоять из пяти вагонов, оснащенных кулерами, интернетом и возможностью получения горячего питания.

Горный парк «Рускеала» в Сортавальском районе Карелии ежегодно посещают более 300 тысяч туристов. Основной объект показа — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.