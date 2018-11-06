Красногорск, 6 ноября, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Московская область может стать площадкой для правового эксперимента по запуску беспилотных автомобилей. Об этом заявил заместитель председателя Московской областной думы Кирилл Жигарев (ЛДПР), сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Marc van der Chijs Беспилотный автомобиль

Ранее правительство России утвердило проведение подобного эксперимента на дорогах Москвы и Татарии. По мнению Жигарева, столица подходит для тестирования беспилотных автомобилей, так как в городе есть вся необходимая дорожная инфраструктура, но эксперимент усложнит высокая плотность движения. В Подмосковье же есть платные трассы, где проблем меньше.

«Но здесь [в Москве] высокая плотность движения. Можно было бы включить в эксперимент и Московскую область. У нас есть платные участки трасс, где максимально разрешённая скорость выше, и они оснащены всей необходимой разметкой и указателями. Это хорошая площадка», — считает Жигарев.

Зампред Мособлдумы отметил, что в перспективе беспилотные машины могли бы применяться для регулярных пассажирских перевозок. Например, автобусы ездят по заданной программе, что отвечает алгоритмам таких автомобилей. При этом, по мнению парламентария, «беспилотники» не приведут к «буму» на рынке услуг такси, так как здесь важен человеческий фактор.

«Даже на стадии эксперимента нужно уделить особое внимание вопросу безопасности: многие серийные машины уже оснащены системами для контроля «слепых зон», помощи в перестроении, контроле скорости, парковке, но есть дороги, где разметка может быть нанесена частично или её вовсе нет, как и знаков — тогда решение остаётся за водителем, которого в беспилотной системе может и не быть», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года компания «Яндекс» запустила движение беспилотного такси на территории инновационного центра «Сколково», а в конце августа «Яндекс» начал испытания беспилотного транспорта в Иннополисе республики Татарстан.

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