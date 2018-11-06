Тольятти, Самарская область, 6 ноября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Учёные Тольяттинского государственного университета (ТГУ) совместно со специалистами некоммерческой организации «Аиралаб Рус» проведут исследования атмосферного воздуха в Тольятти, сообщает 6 ноября пресс-служба вуза.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Отбор воздушных проб для анализа

Отмечается, что подобная работа не является новой: уже сейчас в одном из тольяттинских дворов действует исследовательский комплекс, который фиксирует и передаёт информацию о состоянии воздуха. Передача информации происходит с применением технологий блокчейн, что позволяет защитить полученные данные с максимальной степенью надежности.

Меморандум о взаимодействии между вузом и организацией будет подписан в ближайшее время. Сразу после этого начнется установка комплекса датчиков воздуха в различных местах города.

В качестве итога исследований специалисты видят актуальную карту города, с указанием наиболее неблагоприятных мест и времени суток, перечень загрязняющих веществ. Это поможет администрации города и промышленным предприятиям принимать более оперативные и оправданные решения в сфере охраны окружающей среды. Данное исследование будут проводить студенты и ученые кафедры Управление промышленной и экологической безопасности.

«Наша кафедра включается в этот проект для того, чтобы усовершенствовать процедуру автоматизированного мониторинга, проанализировать полученные данные и скорректировать программное обеспечение с учетом экологических требований», — сообщила д.п.н., профессор, заведующий кафедрой Лариса Горина.

Предполагается, что оценка городского воздуха позволит получить результаты длительного мониторинга, а затем — провести аналитические исследования по изменению состава воздуха в течение суток, месяца, а также отработать программное обеспечение по интегрированию всех элементов системы мониторинга.

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