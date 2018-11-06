О санкционных ударах США и Евросоюза и борьбе за язык в Литве: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Эрдоган назвал санкции против Ирана ошибкой;
- О предстоящей встрече Путина и Трампа в Париже;
- Евросоюз может ввести санкции против Италии;
- В Литве вытесняют языки нацменьшинств от мала до велика;
- Госдума запрещает участие детей в несанкционированных митингах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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