Москва, 6 ноября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Иранский экспорт нефти резко упал, так как президент США Дональд Трамп заявил в середине года о том, что он повторно наложит санкции на Тегеран. Первоначальная цель санкций заключалась в том, чтобы как можно больше сократить экспорт нефти Ирана, отказаться от своих программ по ядерным и баллистическим ракетам и обуздать его поддержку воинствующим сторонникам, особенно в Сирии, Йемене и Ливане, заявил корреспонденту эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

Marco Orazi Высокое давление

«Однако освобождения, предоставленные крупнейшим нефтяным клиентам Ирана — Китаю, Индии, Южной Корее, Японии, Италии, Греции, Тайваня и Турции, — которые позволяют им импортировать хотя бы некоторую нефть еще на 180 дней, могут означать, что экспорт начинает расти после ноября. Показатели торговли этой группой из восьми покупателей занимают до трех четвертей экспорта нефти из Ирана», — пояснил эксперт.

В результате давления Вашингтона на предварительные санкции экспорт нефти Ирана в ноябре может не превышать 1 млн до 1,5 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки), согласно отраслевым оценкам, что делает их всего лишь на треть от максимума в середине 2018 года.

«В дальнейшем нефтяные котировки будут в основном зависеть от фактических данных и ситуации вокруг как экспортеров, так и импортеров нефти. В краткосрочной перспективе цены на нефть могут продолжить снижение до ценового уровня $72 за баррель для марки Brent, и $62,30 для сланцевой нефти WTI», — полагает Гасанов.

Читайте также: Главный драйвер снижения цен на нефть — рост запасов сырья