Москва, 6 ноября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Власти РФ отдают предпочтение мусоросжигательным заводам, вместо того чтобы создавать развитую инфраструктуру по раздельному сбору и переработке большого количества фракций отходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября сообщила координатор проектов межрегиональной экологической общественной организации «Движения ЭКА» Мария Малороссиянова, комментируя предстоящее повышение тарифов на вывоз мусора, которое произойдёт с 1 января 2019 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

«Фактически вывоз мусора уже сейчас обходится нам гораздо дороже, чем мы за него платим, — сказала она. — Легальные полигоны рано или поздно потребуют дорогостоящей рекультивации. Вред для окружающей среды и для здоровья людей от полигонов, построенных по устаревшим технологиям, имеет экономическое выражение, однако на сегодня он никаким образом не учитывается. Простое повышение тарифов, безусловно, мусорную проблему не решит».

При этом она уточнила, что значимое улучшение экологической ситуации в регионах РФ возможно, только если региональная политика обращения с отходами будет строиться в соответствии с приоритетами госполитики в области обращения с отходами.

«Наиболее приоритетными являются вторичное использование, сокращение и предотвращение образования отходов, затем сортировка и переработка (наиболее эффективны при наличии раздельного сбора отходов), наименее приоритетными — сжигание и захоронение, — объяснила Малороссиянова. — Пока приоритеты госполитики не реализуются в большинстве регионов, несмотря на требования законодательства».

Кроме того, эколог подчеркнула, что вызывает большое беспокойство тот факт, что вместо системного подхода к решению проблемы и качественных изменений пока ситуация развивается по тупиковому экстенсивному пути: расширять легальные площади захоронения отходов и захоранивать смешанные отходы в малонаселённых регионах.

«В этом случае мы можем говорить лишь о потенциальном ухудшении экологической ситуации, — констатировала эксперт. — С экономической точки зрения решения правительства тоже пока малоэффективны. Мусоросжигательные заводы и комплексы по сортировке смешанных отходов являются дорогими способами обращения с отходами (а именно на них сосредоточили внимание властей в Московском и других регионах) и предполагают создание значительно меньшего числа рабочих мест, чем развитая инфраструктура по раздельному сбору и переработке большого количества фракций отходов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM по мнению другого эколога Александра Закондырина, сильно повышать тариф на вывоз мусора в РФ неправильно, невозможно и малореалистично, хотя государству, несомненно, нужно изыскивать средства на то, чтобы качественно изменить ситуацию, которая сложилась в отрасли обращения с отходами.

«Если брать общеевропейские цены, то они совершенно не соотносятся с российскими, которые меньше европейских примерно в восемь раз, — сказал Закондырин. — Также надо понимать, что у них (в ЕС — прим. ИА REGNUM ) вся инфраструктура уже построена. Есть свои сортировочные комплексы, перерабатывающие комплексы и так далее. Есть технологии мусоросжигания. Но заработки в Европе выше, чем в РФ. Говорить, что мы повысим тарифы в 10 раз или в 56 раз, это неправильно и невозможно. Это малореалистично».