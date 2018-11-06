Белгород, 6 ноября, 2018, 15:39 — ИА Регнум. В Белгородской области со 2 по 5 ноября сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилями 55 нетрезвых или отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Всего за выходные выявлено около двух тысяч нарушений правил дорожного движения. От управления транспортными средствами отстранили 55 водителей, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще пятерых водителей обнаружили за рулём, хотя ранее они были лишены права управления по различным статьям административного кодекса. В отношении девяти человек решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Также за выходные было составлено 222 административных материала на водителей, которые не предоставили преимущества пешеходам, 250 — на пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте, 37 — на пешеходов, не использовавших световозвращающие элементы. 126 водителей были привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей. 320 водителей нарушили допустимые нормы тонировки стёкол, 18 — выехали на встречную полосу.