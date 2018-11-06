Исламабад, 6 ноября, 2018, 17:03 — ИА Регнум. 5 ноября в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в Национальном контртеррористическом центре завершились российско-пакистанские военные учения «Дружба-3».

Mil.ru Пакистано-российские учения

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на межведомственную информационную службу вооруженных сил Пакистана, на церемонии закрытия учений присутствовал начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва. Генерал высоко оценил подготовку и мотивированность военных обеих стран, а также отметил, что совместные учения с Россией послужат укреплению и развитию российско-пакистанского сотрудничества.

Церемония завершения учений прошла в один день со встречей премьер-министров России и Пакистана Дмитрия Медведева и Имрана Хана в Шанхае.