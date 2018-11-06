Санкт-Петербург, 6 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Следственный комитет России принял к расследованию уголовное дело об угрозе убийством в отношении работников скорой помощи Санкт-Петербурга. 59-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, встретил прибывших по вызову медиков с гранатой в руках.

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Как сообщили 6 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, преступление в отношении врача и фельдшера скорой помощи произошло в минувшие выходные в квартире одного из домов улице Турку. После задержания мужчины в его квартире были изъяты 10 патронов и граната, которой он угрожал сотрудникам скорой.

Уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ об угрозе убийством и незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовных дел продолжается», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как уточнили ранее в петербургской полиции, которая и возбуждала уголовное дело, в полицию Фрунзенского района с заявлением о преступлении обратилась 32-летняя сотрудница скорой помощи.

После этого подозреваемый был оперативно задержан по месту жительства сотрудниками полиции, которые обнаружили и изъяли боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в одной из квартир дома 52 по Малой Балканской улице 29-летний мужчина из хулиганских побуждений толкнул обеими руками в грудь врача скорой помощи, а затем схватил его за шею, причинив физическую боль. Возбуждено уголовное дело.

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Летом 2018 года был признан виновным мужчина, вызвавший скорую помощь и напавший на прибывшего к нему фельдшера в Петербурге. Злоумышленнику было назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком на 1 год.