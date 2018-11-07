Красногорск, 7 ноября, 2018, 07:20 — ИА Регнум. В том, как продвигается ликвидация экологического бедствия на полигоне «Ядрово», который уже гонит жителей Волоколамска вон из города, разбирались на месте корреспонденты ИА REGNUM Дарья Антонова,Игорь Свирин и Андрей Черкасский.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дышать нам этой вонью до конца дней, — говорят волоколамцы

Жители Волоколамска, задыхающиеся от невыносимой вони мусорной свалки, в итоге вынудили местных чиновников взяться за дегазацию полигона. Многочисленные митинги, отравление школьников, закидывание снежками приехавшего на место ЧП губернатора Воробьева стали преддверием совещания, на котором волоколамцам рассказали о планах дегазации. Совещание прошло в конце марта, гражданам многое пообещали, хотя остались неизвестными детали того, как именно граждан защитят от продуктов сжигания свалочного газа. Словом, работы начались, но вскоре Волоколамск вновь накрыло вонью.

По проекту к текущей осени начали жечь газ, однако подобные проекты экстренной ликвидации техногенных катастроф позволяют их участникам без лишних формальностей выбирать проекты и выделять на них бюджетные средства. Скоропалительность и недофинансирование привели к новым проблемам. И то, что пленка, которой накрыли бока свалки, постоянно рвется и газ накрывает город, это только часть проблемы: жители уже думают, что работники свалки по ночами стравливают накопившийся газ.

Тем временем местное кладбище быстро заполняется, школа, где отравились дети, закрыта, а волоколамцы пытаются уехать из города — разумеется, не продавая недвижимость, а попросту бросая ее.

Читайте подробности, смотрите фоторепортаж: «Ядрово» и смерть Волоколамска: репортаж по следам дегазации

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