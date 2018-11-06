Минск, 6 ноября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. По приглашению руководства Белоруссии в Минск прибыла группа экспертов Джеймстаунского фонда и других аналитических структур США, которые провели переговоры с Александром Лукашенко, а также руководителями МИД, Минобороны и других госструктур постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

«В состав делегации входят эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений им. Дж. Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра «Корпорация РЭНД» Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор», — сообщает МИД Белоруссии.

В ходе состоявшейся 5 ноября встречи с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем «стороны обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и перспективы их развития, ситуацию в европейском регионе и возможные направления взаимодействия с аналитическим сообществом США», проинформировало министерство.

Американские эксперты по антироссийским спецоперациям приняли участие в брифинге, организованном находящимся под патронажем МИД Белоруссии проектом «Минский диалог». В нём принял участие эксперт по «гибридным войнам», недавно ушедший в отставку бывший главком войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Содокладчиком выступил Майкл Карпентер — специалист по ликвидации «пророссийских политиков», бывшийпомощник замминистра обороны США, в недавнем прошлом — специальный советник вице-президента Джо Байдена по евразийской политике и влиятельный сотрудник Госдепа, проявивший себя во время уничтожения Югославии и относительно недавно — во время «августовской войны» 2008 года между Россией и Грузией, а также во время подготовки и эскалации украинского кризиса. Они рассказали о видении Вашингтоном в своей геостратегии части Союзного государства Белоруссии и России.

На следующий день, 6 ноября Ховарда, Сокора и других членов американской делегации принял Лукашенко. В переговорах участвовали министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков и другие представители руководства постсоветской республики.

Лукашенко зачитал подготовленные для него тезисы и выступил с пояснениями. В своём выступлении он отметил, что официальный Минск заинтересован в «крепком трансатлантическом партнерстве», сказав:

«Это основная опора нашей планеты, и не дай бог ее разрушить. Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента. И здесь мы не преувеличиваем. Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт».

По словам Лукашенко, Белоруссия — часть Союзного государства, член ОДКБ и других интеграционных объединений с Россией, находится «между двумя крупнейшими центрами силы», однако «в состоянии обеспечить свою безопасность». Он обратил внимание экспертов по госпереворотам и интервенциям из США, что белорусская армия реформировалась четыре раза и находится в лучшем состоянии, чем российская.

«Нам будет нужно более эффективное оружие, — сообщил Лукашенко американским экспертам. — Хотя мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное вооружение».

Создание российской военной базы в республике Лукашенко назвал надуманной проблемой:

«Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены», — подчеркнул Лукашенко.

«Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет», — заявил белорусский президент.

Президент Белоруссии особо акцентировал то, что он выступает категорически против размещения военной базы России:

«На сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3−5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую».

Также официальный Минск не приветствует перспективу размещения военной базы «Форт Трамп» в Польше — об этом были проинформированы как представители Джеймстаунского фонда, так и накануне — глава МИД Польши Яцек Чапутович, принявший участие в минском заседании Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (31 октября — 1 ноября).

Представители Jamestown Foundation, RAND Corporation и другие специалисты по «сдерживанию России» в последние годы часто посещают Белоруссию — как и кадровые сотрудники контрразведки США и других американских спецслужб. Формальными поводами для визитов и личных контактов как в постсоветской республике, так и в США и других странах заявляются консультации по противодействию распространению преступности, экстремизма и региональной политической дестабилизации.

Так, например, в 2016 году визит помощника замминистра обороны США Майкла Карпентера в Минск глава МИД Белоруссии объяснил необходимостью «наладить диалог между военными». Во всех визитах в Минск переговоры велись конфиденциально, без присутствия представителей России, с которой Белоруссия состоит в оборонительном союзе.

Ранее находящиеся в Минске специалисты экспертных центров США принимали непосредственное участие в планировании, разработке и осуществлении спецопераций, направленных против России (в частности, чеченского конфликта), обосновании антироссийских санкций и формировании «санитарного кордона» вокруг России. Белоруссии в этой стратегии отводится важная роль, а сама постсоветская республика включена в зону «национальных интересов США».

Среди ожидаемых решений по итогам состоявшегося визита в Минск заявлено восстановление полноценного дипломатического присутствия в США и Белоруссии. После острого дипломатического конфликта 2008 года посольства возглавляют временные поверенные в делах. В планах на среднесрочную перспективу значатся подписания документов о сотрудничестве в различных сферах, координация и приложение совместных усилий в рамках реализации национальной стратегии США и решения «вопросов, представляющих взаимный интерес».

Формально такое сотрудничество Минска и Вашингтона вписывается в концепцию «многовекторной» внешней политики нынешнего руководства Белоруссии. Практическая реализация такой линии представлена примерами трансформаций ряда европейских стран и напрямую затрагивает национальные интересы России.