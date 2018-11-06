Москва, 6 ноября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Правительственное поручение о проведении внеплановых проверок независимых автозаправок — далеко не то, что следовало бы сделать для сдерживания роста цен на бензин, считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Он обратил внимание на то, то нефтяные компании не сдержали своё обещание о заморозке мелкооптовых цен, сегодня они вновь показали существенный рост. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM протокол совещания вице-премьера РФ Дмитрия Козака с нефтяниками, где обсуждалось в том числе, проведение внеплановых проверок независимых сетей АЗС с завышенными ценами, он пояснил:

Цитата из х/ф «Королева бензоколонки». Реж. Алексей Мишурин, Николай Литус. 1962. СССР АЗС

«Вопрос основной в том, что есть согласованные рекомендованные цены для каждого региона, — есть как оптовые, так и розничные цены. Но это на бумаге. На деле же Роснефть до сих пор оптовые цены ни на копейку не опустила, хотя прошло уже три полных рабочих дня. Газпромнефть цену опустила с 1 ноября, но по этим ценам невозможно купить ни одного литра ни дизтоплива, ни бензина, потому что объемов нет.

А сейчас в правительстве хотят, чтобы независимые сети АЗС снизили свои цены до уровня цен АЗС нефтяных компаний. Отклонения, которые позволяются, согласно этим рекомендациям, могут составлять не более четырёх процентов. Если это отклонение больше, то, как говорится, «к вам едет ревизор» в лице ФАС и налоговой службы.

Мы же в рыночной стране живём? У нас продекларировали одно — как обычно — в телевизор сказали, что всё у нас хорошо, но фактически никаких изменений в лучшую сторону нет, ничего не работает. Сегодня к тому же ещё на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, где закупается топливо для АЗС, был колоссальный рост: бензин «Премиум 95» вырос в цене на 1132 рубля за тонну, «Регуляр 92» — на 795 рублей. И это несмотря на то, что регуляторы говорят, мол, будет всё по-другому.

Руками можно сделать что-то, но рыночный механизм руками сложно в один день развернуть назад. Поэтому если провалились на протяжении полугода — по объемам нефтепродуктов, по ценам на них, то как можно в один день всё исправить? Это нереально.

Вот только угрозы частным АЗС карательными рычагами и внеплановыми проверками приведут только к одному — банкротству и закрытию. Других вариантов нет. Надо спросить руководителей нефтяных компаний, ведь в правительстве чётко сказали: «Хоть одна нефтяная компания нарушит договоренность — вводим экспортные пошлины». И вот за четыре дня никто ничего не сделал, несмотря на нарушение договорённостей о заморозке оптовых цен. Ну подождем, может до конца недели какие-то изменения пойдут, хотя в это мало кто верит», — отметил вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, розничные цены на бензин и дизельное топливо вновь показали стремительный рост после летней заморозки. Тогда в правительстве решили договориться ещё и о заморозке мелкооптовых цен.

Читайте также: Нефтяники выполнили соглашение по ценам. Надолго ли?

Также по итогам совещания у Дмитрия Козака правительство поручило Федеральной антимонопольной службе и Федеральной налоговой службе обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности «независимых» сетей АЗС и обратить «особое внимание» на организации, превышающие индикативный уровень цен, «предусмотренных к настоящему протоколу более, чем на 4%».