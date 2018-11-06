Москва, 6 ноября, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Кремль не станет комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в республике не нужна российская военная база. Об этом 6 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам официального представителя Кремля, он оставил без комментариев указанное заявление, поскольку не знает, в каком контексте была произнесена указанная фраза.

Песков подчеркнул, что Москва и Минск тесно взаимодействуют в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и других объединений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с группой аналитиков из США заявил, что выступает против создания на территории страны российской военной базы.

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