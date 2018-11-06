Волгоград, 6 ноября, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Заводы, входящие в одну машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы», отметились в банкротном деле друг друга. АО «Курганский машиностроительный завод» вошёл в реестр кредиторов ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор» с суммой претензий свыше 740 млн рублей, причём более 389 млн рублей — это неустойка. Арбитражный суд Волгоградской области, ведущий банкротное дело ООО, удовлетворил соответствующее ходатайство Курганмашзавода. К моменту перехода ООО от наблюдения к конкурсному производству и до удовлетворения требований завода из Кургана, в реестре волгоградского предприятия требования превышали 69,718 млрд рублей. В их числе был и многомиллиардный долг по кредитам всего концерна перед ВЭБ, в той сделке ООО выступало поручителем. Для сравнения: доходы бюджета Волгоградской области на 2019 год планируются на уровне 98,2 млрд рублей. Решение по Курганмашзаводу ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vgtz-traktor.ru Волгоградский тракторный завод

Напомним, ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор» входит в машиностроительно-индустриальную группу концерна «Тракторные заводы». Помимо волгоградской компании в группе еще два десятка заводов и предприятий в восьми регионах России: Чувашии, Мордовии, Карелии, Липецкой, Владимирской, Волгоградской и Курганской областях.

Год назад о финансовых проблемах концерна стало широко известно общественности, после того как главный кредитор — Внешэкономбанк начал истребовать многомиллиардные долги. Они возникли по кредитам от 2011 года, выданным рядом банков, полученных ВЭБ по договору переуступки. По разным сведениям, сумма задолженности варьируется от 70 до 90 млрд рублей. Так, по одному из выигранных в сентябре 2018 года исков 13 компаний группы (торговый дом в их число не вошёл) должны будут выплатить ВЭБ почти 30 млрд рублей.

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В августе 2018 года стало известно, что во избежание банкротства заводов группы, в числе которых в том числе и старейшие оборонные предприятия России, было принято решение передать концерн госкорпорации «Ростех». Она возьмёт на себя оборонный «пул», а часть, что составляют гражданские предприятия, передадут частному инвестору. В числе претендентов — ООО «Холдинг Транспортные компоненты», учреждённое кипрской компанией Tadorix Consultants Limited.

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В судах России на сегодня продолжаются слушания банкротных дел, ответчиками в которых выступают компании группы «Тракторные заводы». В числе потенциальных банкротов и Курганмашзавод, слушания по которому должны пройти в декабре 2018 года. Пока же курганское предприятие отметилось в деле о банкротстве ООО «Торговый дом «Волгоградский трактор».

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Арбитражный суд Волгоградской области включил в третью очередь реестра кредиторов ООО требование АО «Курганский машиностроительный завод» в размере 351 968 676 рублей 45 копеек долга и 389 469 850 рублей 90 копеек неустойки.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 25 мая 2004 года (с 12 июля 2018 года находится в стадии ликвидации), единственный участник общества — ООО «Машиностроительно-индустриальная группа концерн «Тракторные заводы», уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

Именно ВЭБ в конце октября 2017 года потребовал банкротства данной компании, сумма его исковых требований составила 68 511 817 686,46 рубля. Для сравнения: в бюджете Волгоградской области на 2019 год доходы запланированы в размере 98,2 млрд рублей, расходы — 97,9 млрд рублей при профиците — 300 млн рублей.

14 декабря 2017 года требования истца были признаны обоснованными, в отношении ООО ввели наблюдение, а большая часть претензий была включена в реестр. Долг возник по кредиту всего концерна, а отвечать за него приходится волгоградскому предприятию, так как оно выступило по нему поручителем и несёт по обязательствам солидарную ответственность.

«Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Волгоградский трактор» требование государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в размере 27 042 248 712 руб. 44 коп. долга, 18 361 732 552 руб. 26 коп. процентов, 369 445 431 руб. 42 коп. комиссии, 22 690 822 365 руб. 30 коп. пени, 44 625 000 руб. долга по агентскому вознаграждению и 2 033 695 руб. 64 коп. судебных расходов», — отметил суд в своём решении о вводе наблюдения.

Наблюдение завершилось в июле 2018 года и суд перешёл к последнему этапу банкротной процедуры — конкурсному производству.

«В соответствии с отчетом о деятельности временного управляющего в реестр требований кредиторов — ООО «ТД «Волгоградский трактор» включены требования: государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «ТПР ВГТЗ», ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», ООО «ЧЕТРА — Комплектующие и запасные части», Machinery&Industrial Group N. V, ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Агромашхолдинг», ООО «Промтрактор-Промлит», ООО «Сервис промышленных машин», ОАО «Промтрактор», на общую сумму 68 718 870 615 руб. 53 коп, как требований третьей очереди», — отмечалось в июльском вердикте суда.

Большинство кредиторов — это предприятия, входящие в тот же концерн, что и сам должник. Позднее сумма долгов компании в реестре выросла до 69 718 870 318,53 рубля и ходатайства от кредиторов продолжают поступать в суд.

Инвентаризация имущества ООО, обнародованная в октябре 2018 года, показала наличие задолженности перед ним у различных компаний в размере свыше 281,9 млн рублей.