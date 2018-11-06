Москва, 6 ноября, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей, чьи дети ходят на незаконные митинги, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Надо ввести ответственность родителей тоже, чтобы понимали и следили за своими детьми, куда они ходят, что они делают, и следили за соцсетями, как все нормальные родители это делают на сегодняшний день», — заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий ответственность для организаторов за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции и митинги.

«Законопроект направлен не против детей и не против ни в коем случае их родителей, обратите, пожалуйста, на это внимание», — ответил один из авторов инициативы депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).