Ярославль, 6 ноября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. 6 ноября депутаты комитета по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автодорог Ярославской областной думы обсудили ситуацию с перенастройкой светофоров на Московском проспекте в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Светофор

В минувшие выходные в городе тестировали вариант перенастройки светофоров, чтобы выделить отдельные фазы движения для пешеходов в соответствии с требованием ГОСТа. Одновременно власти надеялись установить режим «зеленой волны», рассчитанной на утренние и вечерние часы пик.

Депутат Роман Слонин сказал, что это привело не к улучшению движения, а к ухудшению — пробки утром образовались и в выходные дни. На это директор департамента транспорта Екатерина Галеева сказала, что в пробках виноваты не светофоры, а неожиданно большой поток транспорта.

У нас трафик в выходные дни превысил пиковые режимы буднего дня. Поэтому получились результаты некорректные. Данные планы разработаны не случайно. Есть требования ГОСТа, которые требуют разделения потоков автомобилей и пешеходов в разных фазах светофоров. План координации движения на Московском проспекте морально устарел. Большинство автолюбителей ожидало вариант «хайвэй» на Московском проспекте. К сожалению, такого не будет, потому что Московский проспект не выдерживает той нагрузки, которая сейчас есть», — сказала директор департамента транспорта Ярославской области Екатерина Галеева.

Перенастройка светофоров продолжится в следующие выходные.