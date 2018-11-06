Санкт-Петербург, 6 ноября, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль «Ураган» (проекта 22 800) вернулся в Санкт-Петербург после успешного прохождения государственных испытаний на полигонах Белого моря. Корабль, построенный на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области, скоро войдет в состав ВМФ России.

Pellaship.ru МРК «Ураган»

Во время испытаний на севере экипаж «Урагана» выполнил ракетные пуски крылатыми ракетами «Калибр» по морской и береговой целям. Также были протестированы системы жизнеобеспечения, двигатель и энергетические системы МРК «Ураган».

Как заявляют в Минобороны, корабль подтвердил свою высокую мореходность и управляемость.

Ранее корабль проходил испытания в акватории Ладожского озера. Ему осталось пройти завершающий этап испытаний в Балтийском море, после чего «Ураган» будет передан в состав Балтийского флота России. Ожидается, что это произойдет до конца 2018 года.

Малый ракетный корабль проекта 22 800 предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии.

Корабль оснащён комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

Штатное вооружение корабля — ракетный комплекс «Калибр», артустановка АК-176МА, две артустановки АК-630М.