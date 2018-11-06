Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 ноября, 2018, 12:35 — ИА Регнум. 31 октября 2018 года в Переславле-Залесском прошли публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Работников Слушания в Переславле

На обсуждение был вынесен план развития системы теплоснабжения Переславля путем строительства новых источников тепловой энергии (локальных котельных). Предполагается возвести семь котельных в разных частях города с разбивкой по датам. В 2019 году — одна котельная в центре города, в 2020 и в 2021 — по три новых котельных (в 2020 — в центральной части города, в 2021 — в микрорайоне Чкаловский и в 4-ом и 5-ом микрорайонах), в 2021—2026 — еще одна котельная. Предполагается, что основные затраты — а всего на реализацию проекта планируется потратить около 2 миллиардов рублей — возьмут на себя инвесторы, которые пожелают строить котельные по договору концессии с последующей передачей их в муниципальную собственность.

В первый раз тема концессии возникла еще в 2016 году, когда мэром Переславля был Денис Кошурников. Планировалось строительство трех новых котельных с привлечением средств концессионера, федерального и регионального бюджетов. После того, как главой Переславля стал Владимир Волков, был решено провести более масштабные изменения — построить новые локальные котельные на всей территории города и постепенно отказаться от тепла, вырабатываемого частными котельными ООО «ПЭК» и ООО «МЭС». Владимир Волков анонсировал концессию с участием правительства области и кредита Сбербанка. Слушания по актуализации схемы теплоснабжения для разработки модели концессионного соглашения прошли в 2017 году. Однако строительство котельных так и не началось. Концессионный договор так и не проработан, администрация города и правительство Ярославской области сообщают, что работа ведется, но сроки ее окончания не известны. Именно поэтому понадобилось вновь актуализировать схему теплоснабжения.

На слушаниях 31 октября 2018 года представители котельных ООО «ПЭК» Сергей Шеманаев и ООО «МЭС» Юрий Егоров выступили против предлагаемой схемы теплоснабжения, аргументируя свое решение тем, что необходимо проработать изменения коллегиально, с участием представителей всех теплоснабжающих организаций. Юрий Егоров указал также, что в предлагаемой схеме теплоснабжения как единая теплоснабжающая организация (ЕТО) указана МУП «Спектр», которая в данный момент уже не является ЕТО.

Временная администрация почему-то спешит, назначает слушания на момент начала отопительного сезона, когда уже нет прав у прежнего МУПа, а новый МУП еще не имеет ни одного тарифа! Совершенно очевидно, что даже сам факт постановки вопроса об изменении схемы теплоснабжения в момент начала отопительного сезона создает неопределенность и даже хаос в функционировании действующей схемы. И это реально сейчас происходит в городе!» — сказал Юрий Егоров.

Администрации было предложено отправить схему теплоснабжения на доработку, создать комиссию по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Несмотря на возражения выступавших и требование Юрия Егорова отменить слушания как незаконные, вопрос об утверждении проекта постановления администрации об актуализации схемы теплоснабжения был поставлен на голосование. В итоге большинство участников слушаний высказались против новой схемы теплоснабжения (113 человек). «За» проголосовали всего 25 жителей города.

Теперь в течение 7 дней после окончания публичных слушаний исполняющий обязанности главы Переславля-Залесского Валерий Астраханцев должен либо утвердить проект актуализации схемы теплоснабжения, либо отправить его на доработку.